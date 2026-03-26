三笘薫がW杯メンバー発表直前に負傷交代…肉離れか
[5.9 プレミアリーグ第36節 ブライトン - ウォルバーハンプトン]
ブライトンのMF三笘薫が9日、プレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で負傷交代を余儀なくされた。肉離れが懸念される倒れ方でピッチを後にした。
三笘は後半10分、左サイド深くで走りながら浮き球を肩でトラップした直後、左太もも裏の臀部に近い部分を押さえて倒れ込んだ。両手で顔を覆うなかでドクターがピッチへ。仰向けになったまま左脚をゆっくり上げるなどの診察を受け、担架は使用せず自ら歩いてピッチから去る形にはなったものの交代。肉離れとみられる。
今節が15日に行われる日本代表のW杯メンバー発表前最終戦。来月にワールドカップが開幕するなかで負傷の程度や状態が心配される。
ブライトンのMF三笘薫が9日、プレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で負傷交代を余儀なくされた。肉離れが懸念される倒れ方でピッチを後にした。
三笘は後半10分、左サイド深くで走りながら浮き球を肩でトラップした直後、左太もも裏の臀部に近い部分を押さえて倒れ込んだ。両手で顔を覆うなかでドクターがピッチへ。仰向けになったまま左脚をゆっくり上げるなどの診察を受け、担架は使用せず自ら歩いてピッチから去る形にはなったものの交代。肉離れとみられる。
今節が15日に行われる日本代表のW杯メンバー発表前最終戦。来月にワールドカップが開幕するなかで負傷の程度や状態が心配される。