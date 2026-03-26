ブレーメンDF菅原由勢が開始2分の足裏タックルで一発退場…最終節出場停止でシーズン終了へ
ブレーメンのDF菅原由勢が9日、ブンデスリーガ第33節ホッフェンハイム戦に先発出場し、開始2分の足裏タックルで一発退場処分を下された。16日の最終節ドルトムント戦は出場停止になるとみられ、一足先にシーズン終了となった。
菅原は前半2分、対面のMFバズマナ・トゥレに激しく寄せると、足裏で相手のふくらはぎにタックル。その場ではファウルを取られるだけにとどまったが、VARが介入した結果、前半5分に一発レッドカードが提示された。
菅原は日本代表のW杯メンバー発表を15日に控えるなか、最後のアピールチャンスで軽率なアクシデント。チームは前半のうちにトゥレにゴールを決められ、ビハインドに追い込まれている。
なお、昨年8月に左膝前十字靭帯断裂を負ったホッフェンハイムのDF町田浩樹は引き続きメンバー外となっており、復帰を果たせないまま日本代表メンバー発表を迎える形となった。
菅原は前半2分、対面のMFバズマナ・トゥレに激しく寄せると、足裏で相手のふくらはぎにタックル。その場ではファウルを取られるだけにとどまったが、VARが介入した結果、前半5分に一発レッドカードが提示された。
菅原は日本代表のW杯メンバー発表を15日に控えるなか、最後のアピールチャンスで軽率なアクシデント。チームは前半のうちにトゥレにゴールを決められ、ビハインドに追い込まれている。
なお、昨年8月に左膝前十字靭帯断裂を負ったホッフェンハイムのDF町田浩樹は引き続きメンバー外となっており、復帰を果たせないまま日本代表メンバー発表を迎える形となった。