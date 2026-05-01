ブンデスリーガ 25/26の第33節 ライプチヒとザンクトパウリの試合が、5月9日22:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはヤン・ディオマンデ（FW）、ロムロ（FW）、ブラジャン・グルーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、マルティン・カールス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45分に試合が動く。ライプチヒのクリストフ・バウムガルトナー（MF）のアシストからザベル・シュラーガー（MF）がゴールを決めてライプチヒが先制。

ここで前半が終了。1-0とライプチヒがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分ライプチヒが追加点。ダビト・ラウム（DF）のアシストからビリ・オルバン（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

64分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。ラース・リツカ（DF）、ルイス・オピー（MF）に代わりハウケ・バール（DF）、フィン・スティーブンス（DF）がピッチに入る。

69分、ライプチヒは同時に2人を交代。アサン・ウエドラオゴ（MF）、ダビト・ラウム（DF）に代わりニコラス・サイバルト（MF）、マックス・フィンクグラフ（DF）がピッチに入る。

72分、ザンクトパウリが選手交代を行う。アンドレアス・ホウントンジ（FW）からアブドゥリー・シーセイ（FW）に交代した。

79分、ライプチヒが選手交代を行う。ブラジャン・グルーダ（MF）からアントニオ・ヌサ（FW）に交代した。

後半終了間際の86分、ザンクトパウリのジャクソン・アーバイン（MF）のアシストからアブドゥリー・シーセイ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ライプチヒが2-1で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。安藤 智哉（DF）はフル出場した。原 大智（FW）は出場しなかった。

2026-05-10 00:30:21 更新