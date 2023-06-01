【グランアレグリア】 2027年3月 発売予定 価格：27,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2027年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「グランアレグリア」。こちらは、Cygamesの育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「グランアレグリア」を立体化したものだ。

今回は、グランアレグリアが勝負服の「すまいる・まい・うぇい！」を纏った姿で再現している。全体的に明るい雰囲気が漂っており、見ているだけでこちらの気分も盛り上がってきそうだ。グランアレグリアのファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約260mmだ

こちらに向かって笑顔を見せる表情がかわいらしいグランアレグリア。ショートのツインテールは、ポーズに合わせてふわりと動きが付けられている。髪の毛の流れも細かく造形されており、正面からだけでなく横から見たときにも立体感が楽しめるところが魅力だ。

ちなみに、今回展示されていたものは、オプションとして付属している「ウィンク顔」と、勝利ポーズを再現できる腕パーツを付けた状態のものだ。それとは別に、両目を開けた表情パーツや両手を大きく広げている腕パーツも付属しているので、その日の好みによって取り替えながら楽しむこともできる。

グランアレグリアらしい明るい笑顔だ

こちらは差し替えパーツの「ウィンク顔」を付けたときのものだ

髪がふんわりと舞い上がっているようだ

勝負服の「すまいる・まい・うぇい！」は、ブラックとレッドを基調にしながら、ゴールドの装飾が加えられた華やかなデザインになっている。ショート丈のトップスやスカート周りなど、衣装全体に細かなディテールが詰め込まれている。

このポーズとは別に、両手を大きく広げている差し替えパーツも付属している

ゴールドの装飾も華やかだ

お腹周りは大きく開いている

片足を上げて立っているようなポーズになっており、シルエットも軽やかだ。まさに一瞬の動きを切り取ったようで、いつまでも眺めていたくなる。台座部分も賑やかな雰囲気で、こちらは勝負服の要素としても取り入れられている「おはマイル」のアイコンをイメージしたものだ。

体のラインが美しい

白い素肌がまぶしく見える

「おはマイル」のアイコンをイメージした台座も付属

こちらの「グランアレグリア」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の締め切りは5月20日までとなっており、残り期間もわずかだ。どうしても手に入れたいという人は、忘れる前に予約を済ませておこう。

【フォトギャラリー】

(C) Cygames, Inc.