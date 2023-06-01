【1/12 Honda NSR50‘89 ロスホワイトｘファイティングレッド】 【1/12 Honda NSR50’89 マックスグレーメタリックｘグラニットブルーメタリック】 【1/12 Honda NSR50’89 ロスホワイトｘセイシェルナイトブルー】 9月以降 発売予定 価格：各3,960円

ホビージャパンは、プラモデル「1/12 Honda NSR50‘89 ロスホワイトｘファイティングレッド / マックスグレーメタリックｘグラニットブルーメタリック / ロスホワイトｘセイシェルナイトブルー」を9月以降に発売する。価格は各3,960円。

本製品は、ホンダのバイク「NSR50‘89」を、同社のバイクプラモデルブランド「HJモデルキットバイクシリーズ」から1/12スケールで商品化したもの。

「ロスホワイトｘファイティングレッド」「マックスグレーメタリックｘグラニットブルーメタリック」「ロスホワイトｘセイシェルナイトブルー」の3色がラインナップしており、無塗装でも実車に近いイメージに組み立てることができるほか、部分塗装をするだけで、さらにリアルな仕上がりとなる。

「1/12 Honda NSR50‘89 ロスホワイトｘファイティングレッド」

「1/12 Honda NSR50’89 マックスグレーメタリックｘグラニットブルーメタリック」

「1/12 Honda NSR50’89 ロスホワイトｘセイシェルナイトブルー」

※画像は開発中の試作品です。実際の商品とは異なる場合が御座います。