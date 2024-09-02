モデル鈴木えみ（４０）が、驚きの長い足にサンダルを合わせたコーデに反響が集まっている。

「私は東京にいるときはあまり動きませんが、旅先ではとてもアクティブなので歩きやすいサンダルは必須 ギャップが激しいのか、いっしょに旅行する友人にはいつも驚かれる」と８日にＳＮＳ投稿。旅先で、タンクトップに黒パンツ姿で、トランクケースに腰掛けた足に、美しくサンダルを合わせた写真をアップした。

「今回のＧＷ旅行には、Ｔｅｖａの進化した『ＨｕｒｒｉｃａｎｅＸＬＴ３』を履いて行ったよ 前のモデルのブラックも持ってるけど、洋服にも合わせやすくて１足あると本当に便利！」と記している。

「若い！４０歳違う〜」「永遠に美しい」「えみさんのショットは自然の景色と風と素足とサンダルが良く似合います」「お美し過ぎるっ」「やっと時代が鈴木えみに追いついた」「脚なが」「キレカワ」「足までまじ綺麗やわ」と反応する投稿を集めている。

２０１３年に一般男性と結婚し、同年１０月に第１子女児を出産している。