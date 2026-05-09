外務省は、旅行ガイドブック「地球の歩き方」とコラボし、政府開発援助（ＯＤＡ）を旅の視点から紹介する特別冊子「旅するＯＤＡ 世界で出合う日本の技術」を作成した。

観光で訪れた際に国際協力の現場にも足を延ばしてもらい、ＯＤＡへの理解を深めてもらう狙いがある。

冊子は１２ページで、ベトナム、ラオス、エジプト、ペルー、ルーマニアの５か国を取り上げた。日本のＯＤＡの主要支援先であるベトナムとラオスのページでは、ハノイなど６都市の観光情報に加え、日本の支援で整備された鉄道や橋、空港などを紹介。エジプトなど３か国では、歴史的遺産の保存など、進行中のＯＤＡプロジェクトを詳報した。

各国でプロジェクトに携わっている「大使館員の１日」を特集するコーナーも設け、世界で活躍する外交官の仕事ぶりにも迫った。

近年、外国への援助に予算を割くことに世論の風当たりは厳しくなっている。同省の担当者は「ＯＤＡは重要な外交ツールの一つだ。冊子を通じ、ＯＤＡが正しく理解されるよう発信したい」としている。

「旅するＯＤＡ」は、同省のホームページから見ることができる。