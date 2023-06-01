『あかね噺』可楽杯篇のビジュアル＆PV解禁 朱音・からし・ひかる学生落語選手権で激突
テレビアニメ『あかね噺』の「可楽杯篇」開幕を告げる新ビジュアル＆PVが解禁された。開幕する学生落語選手権「可楽杯」。落語家の最高位“真打”を目指す女子校生・桜咲朱音に加え、学生落語の天才・練磨家からし、人気急上昇中の若手声優・高良木ひかるが並ぶ新たなビジュアルとなっている。
【動画】目バチガチ！可楽杯篇が開幕 公開された『あかね噺』PV
改作落語で連覇を目指すからしに、自分の力を試すために落語の道に挑戦するひかる。そして、かつておっ父を破門にした阿良川一生に挑む朱音…それぞれの想いがぶつかり合う可楽杯篇が描かれる。
同作は『週刊少年ジャンプ』で2022年2月から連載がスタートした漫画が原作で、幼い頃、父の魔法の様な落語に魅せられた朱音が、父のある一席を機に自身も噺家としての道を歩み始める物語。17歳になった朱音が目指すのは落語界の最高位「真打」になること。一流の技量を習得するため、様々な試練を乗り越えていく朱音の姿を描く。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
【動画】目バチガチ！可楽杯篇が開幕 公開された『あかね噺』PV
改作落語で連覇を目指すからしに、自分の力を試すために落語の道に挑戦するひかる。そして、かつておっ父を破門にした阿良川一生に挑む朱音…それぞれの想いがぶつかり合う可楽杯篇が描かれる。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
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