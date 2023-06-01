『黄泉のツガイ』謎のツガイ使い・与謝野イワン役は三木眞一郎「彼の声で在れるように精進いたします」
テレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜 後11：30）第6話が9日に放送され、与謝野イワン役を三木眞一郎が務めていることが明らかになった。
【画像】ファッション誌の表紙みたい！『黄泉のツガイ』キャラクタービジュアル
イワンは、突如あらわれる謎のツガイ使い。独特の存在感を放ち、戦闘能力が高く、底知れないキャラクター。
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて連載中のシリーズ累計600万部を突破する人気作が原作。本作の製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
■与謝野イワン役：三木眞一郎コメント
あのような世界に身を置く彼の声で在れるように精進いたします。
【画像】ファッション誌の表紙みたい！『黄泉のツガイ』キャラクタービジュアル
イワンは、突如あらわれる謎のツガイ使い。独特の存在感を放ち、戦闘能力が高く、底知れないキャラクター。
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて連載中のシリーズ累計600万部を突破する人気作が原作。本作の製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
■与謝野イワン役：三木眞一郎コメント
あのような世界に身を置く彼の声で在れるように精進いたします。
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