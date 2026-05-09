ラ・リーガ 25/26の第35節 エルチェとアラベスの試合が、5月9日21:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、イブラヒム・ジャバテ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、アラベスが選手交代を行う。パブロ・イバニェス（MF）からデニス・スアレス（MF）に交代した。

51分に試合が動く。アラベスのトニ・マルティネス（FW）がPKを決めてアラベスが先制。

67分、エルチェは同時に2人を交代。テテ・モレンテ（FW）、アレックス・フェバス（MF）に代わりホサン（FW）、グレイディ・ディアンガナ（MF）がピッチに入る。

67分、アラベスが選手交代を行う。トニ・マルティネス（FW）からユセフ・レケディム（DF）に交代した。

72分エルチェが同点に追いつく。ホサン（FW）のアシストからアルバロ・ロドリゲス（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、エルチェは49分にアレックス・フェバス（MF）、88分にグレイディ・ディアンガナ（MF）、90+5分にジョン・ヌワンコ（MF）に、またアラベスは12分にパブロ・イバニェス（MF）、29分にアントニオ・ブランコ（MF）、33分にホナタン・カストロ（DF）、69分にイブラヒム・ジャバテ（FW）、78分にアントニオ・シベラ（GK）、88分にアブデ・レバッハ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-09 23:10:16 更新