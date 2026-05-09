女子の決勝トーナメント準決勝で、張本美和（１７）＝木下グループ＝、早田ひな（２５）＝日本生命＝、橋本帆乃香（２７）＝デンソー＝で臨んだ世界ランク２位の日本は、４位のドイツを３―０で下し、６大会連続で決勝進出を決めた。美和と早田は逆転勝利で銀メダル以上を確定させ、５５年ぶりの金メダルに王手をかけた。１０日の決勝では、準決勝でルーマニアを３―０で下し、７連覇を狙うランク１位・中国に挑む。

早田の執念が勝った。美和からバトンを受けた２番手で登場すると、ドイツのヴィンターとのエース対決を０―２から大逆転勝ち。３番手の橋本が締め、ドイツに３―０で６大会連続の決勝進出が決まった。早田は「冷静に自分ができることや、何を変えればいいかを考えながら進めることができた」と汗をぬぐった。難敵を破って銀メダル以上が確定。目標とする５５年ぶりの頂点に王手をかけた。

単の世界ランク１１位・早田はバランス型から「スーパー攻撃型」に戦い方を変えて、異質のラバーを操る同９位のヴィンターに挑戦。２ゲーム（Ｇ）を先取され、欧州のファンから「ヴィンター」コールも起きた。土俵際に追い込まれたが、中沢鋭（るい）監督（４６）の「自信を持て」との言葉を信じ、パワーのある相手の強打にも打ち負けず、両ハンドで攻め続けた。

前回大会の銀メダルから２年。決勝で女王・中国に敗れた早田は「金だけを目指す」と腹をくくる。２４年に左腕を負傷し、苦しい２年を過ごす中でも成長を求めた。テニス界のレジェンド、フェデラー氏（スイス）のプレー映像を見て「動いて返球」するイメージを持った。オフには絵本作家の個展に出向き、自分の中にある喜怒哀楽と向き合った。肉体面以外の強化を図り、２月のシンガポールスマッシュでは中国の主軸・蒯曼から初勝利した。

いよいよ大一番だ。決勝は６大会連続で中国と当たる。「今の日本なら、全員で力を合わせたら優勝できる」と橋本。５５年ぶりの金メダルだけを見て、歴史の扉を切り開く。