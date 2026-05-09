「リング」「らせん」などでのホラー小説で知られる作家の鈴木光司（すずき・こうじ、本名・晃司＝こうじ）さんが８日午後５時ごろ、病気のため都内の病院で死去した。６８歳だった。

鈴木さんは静岡県・浜松市出身。１９９０年に「楽園」で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞し、デビュー。９１年刊行の「リング」で人気を集め、続編「らせん」は映画化されて大ヒット。人気キャラクター「貞子」が登場する映画「リング」（中田秀夫監督）は松嶋菜々子、真田広之、中谷美紀ら、「らせん」（飯田譲治監督）には佐藤浩市、中谷、真田らが出演し、ジャパニーズホラーブームを巻き起こした。

人気作家の訃報に文学界もショックを受けているが、今年は２月１日にアサヒ・スーパードライのＣＭなどでも知られる作家、ジャーナリストの落合信彦さんが８４歳で死去。３月３日には「ねじ式」「無能の人」などで知られる漫画家・つげ義春さんが８８歳で死去。３月１３日には「おれがあいつであいつがおれで」などで知られる児童文学作家・山中恒さんが９４歳で死去。４月５日には「たんま君」「丸かじり」シリーズなどで知られる漫画家、エッセイストの東海林さだおさんが８８歳で死去している。