中京大は９日までに、水泳部に所属する２０歳未満の学生７人の飲酒と、暴力行為があったことをホームページで発表した。同大は関わった全ての部員を活動停止にし、日本連盟と日本学生委員会に報告。「大学としての処分につきましては現在慎重に検討を進めておりますが、事実関係を踏まえ、厳正に対処してまいります」と記した。

同大の発表によると、４月２５日に同大水泳部員２０人による懇親会が実施され、２０歳未満の学生７人に飲酒があった。参加した複数の部員が、懇親会に参加していなかった１名の部員に対し、過度な悪ふざけを行い、その部員が逆上し暴力行為に至ったという。

同大は「２０歳未満の飲酒は違法であること、また、暴力についてはいかなる理由があっても決して許されない行為であること、万一そのような事案が判明した場合は、本学として厳正に対処することを繰り返し注意喚起してまいりました」と明かし、「このような指導を行ってきたにも拘わらず、今回のような事案が発生してしまったことに対し、学生の皆様、保証人の皆様、本学水泳部を応援してくださる皆様ほか、関係者の方々の信頼と期待を裏切ることとなり、また、ご心配とご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

最後には「今後は、このような事案を繰り返すことのないよう、全学を挙げて指導および再発防止に取り組んでまいります」と記した。

中京大は愛知県名古屋市にある私立大。水泳部は日本学生選手権での優勝を含めて常に上位に名を連ねる強豪で、直近では女子が２３年大会、２４年大会を制している。日本代表選手も輩出している。