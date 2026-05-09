リヴァプール、立ち上がり先制も勝ち点伸ばせず痛み分け…チェルシーは連敗を6でストップ

☝️ファーストチャンスをモノにする☝️



リヴァプールの先制弾は#フラーフェンベルフ がカットインから

美しいコントロールショット🎯



すばらしいゴールで

ホームチームが一歩リード🔴



🏆 プレミアリーグ第36節

⚔️ リヴァプール v チェルシー

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