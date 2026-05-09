◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、４位で出た金沢志奈（クレスコ）は強風が吹き荒れた難コースでバーディーなし、５ボギー、１ダブルボギーの７９と落とした。通算５オーバーでトップと３打差の６位で最終日に臨む。

最後までバーディーは奪えなかったが、優勝戦線に残った。４番は４メートル、７番は３メートルのパーパットが決めきれず。後半も１０番で１メートルを外すなどボギーが止まらず、最終１８番はダブルボギーで終えた。「風が強くて難しかったけど、ベストを尽くしたと思ってます。アプローチ、パターが昨日よりうまくリカバリーできなかった」と振り返った。

茨城・笠間市出身。昨年９月のメジャー大会、ソニー日本女子プロ選手権（茨城・大洗ＧＣ）でツアー初優勝を飾った。この日は７５４４人の観客が来場し「たくさんの人が現地に足を運んでくれるので、力になってます」とかみしめる。

大きくスコアを崩したが、首位と３打差と優勝圏内で最終日に向かう。「地元だし、メジャーだし、一番優勝したい」と気合をみなぎらせる今大会。地元でのメジャー２連勝にむけ「優勝を目指して頑張ります」と逆転を見据えた。（星野 浩司）