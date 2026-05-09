歌舞伎俳優の市川染五郎さん（21）と俳優の當真あみさん（19）が8日、舞台『ハムレット』の囲み取材に登場。お互いの印象を明かしました。

『ハムレット』はシェイクスピアの四大悲劇のひとつであり、人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきた作品。染五郎さんは若き王子・ハムレットを、當真さんはハムレットの恋人・オフィーリアを演じます。染五郎さんは今回がストレートプレイ初出演にして初主演、當真さんは舞台初出演となります。

■市川染五郎＆當真あみ 共通点は“甘いもの好き”

稽古期間を経て、9日から開幕する舞台。囲み取材で、當真さんの印象について聞かれた染五郎さんは「稽古場で甘いものを常に食べていて」と稽古場での様子を告白。

當真さんは「お芝居に集中していると、時には糖分補給がしたくなって、ついつまんでましたね」と照れながら話しました。

一方、當真さんは染五郎さんについて「集中力、私だったら見ていて途中でプツって切れそうだなって思うところを、稽古時間を特に最初から最後までずっと作品の中に入り込んでいて、その集中力は見習いたいなっていうふうに、ずっと見ながら思っていました」とマジメに語ると「あとは、染五郎さんも意外と甘いものを結構食べてたなと思います」と笑いながら告白。當真さんからの“お返し”に染五郎さんも照れ笑いを浮かべました。

囲み取材には、染五郎さんと當真さんのほか、石黒賢さん、柚香光さん、梶原善さん、石川凌雅さん、横山賀三さん、演出を務めたデヴィッド・ルヴォーさんが出席しました。