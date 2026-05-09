ライプツィヒvsS・パウリ スタメン発表
[5.9 ブンデスリーガ第33節](レッドブル・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 4 ビリ・オルバン
DF 17 リドル・バク
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 アサン・ウエドラオゴ
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 10 ブラヤン・グルダ
FW 40 ホムル
FW 49 ヤン・ディオマンデ
控え
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
DF 35 M. Finkgräfe
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 7 アントニオ・ヌサ
MF 13 ニコラス・ザイバルト
FW 9 ヨハン・バカヨコ
FW 11 コンラッド・ハーダー
監督
オレ・ベルナー
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 8 エリック・スミス
DF 15 安藤智哉
DF 21 ラース・リツカ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 23 ルイス・オピー
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 19 マルティン・カールス
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 5 ハウケ・バール
DF 14 フィン・スティーブンス
MF 20 マティアス・ラスムセン
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 10 ダネル・シナニ
FW 18 原大智
監督
アレクサンダー・ブレッシン
※22:30開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 4 ビリ・オルバン
DF 17 リドル・バク
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 アサン・ウエドラオゴ
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 10 ブラヤン・グルダ
FW 40 ホムル
控え
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
DF 35 M. Finkgräfe
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 7 アントニオ・ヌサ
MF 13 ニコラス・ザイバルト
FW 9 ヨハン・バカヨコ
FW 11 コンラッド・ハーダー
監督
オレ・ベルナー
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 8 エリック・スミス
DF 15 安藤智哉
DF 21 ラース・リツカ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 23 ルイス・オピー
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 19 マルティン・カールス
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 5 ハウケ・バール
DF 14 フィン・スティーブンス
MF 20 マティアス・ラスムセン
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 10 ダネル・シナニ
FW 18 原大智
監督
アレクサンダー・ブレッシン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります