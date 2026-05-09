[5.9 ブンデスリーガ第33節](レッドブル・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ライプツィヒ]

先発

GK 26 マールテン・バンデボールト

DF 4 ビリ・オルバン

DF 17 リドル・バク

DF 22 ダビド・ラウム

DF 23 カステッロ・ルケバ

MF 14 クリストフ・バウムガルトナー

MF 20 アサン・ウエドラオゴ

MF 24 ザベル・シュラーガー

FW 10 ブラヤン・グルダ

FW 40 ホムル

FW 49 ヤン・ディオマンデ

控え

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ

DF 16 ルーカス・クロスターマン

DF 35 M. Finkgräfe

DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス

MF 7 アントニオ・ヌサ

MF 13 ニコラス・ザイバルト

FW 9 ヨハン・バカヨコ

FW 11 コンラッド・ハーダー

監督

オレ・ベルナー

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 8 エリック・スミス

DF 15 安藤智哉

DF 21 ラース・リツカ

MF 7 ジャクソン・アーバイン

MF 11 アルカディウシュ・ピルカ

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 23 ルイス・オピー

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 19 マルティン・カールス

FW 27 アンドレアス・フントンジ

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 5 ハウケ・バール

DF 14 フィン・スティーブンス

MF 20 マティアス・ラスムセン

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 10 ダネル・シナニ

FW 18 原大智

監督

アレクサンダー・ブレッシン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります