◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節 埼玉45―0BL東京（2026年5月9日 埼玉・熊谷ラグビー場）

埼玉は開幕戦（46―0）に続いてBL東京に45―0で完封勝ちし、リーグ戦2位以上を確定させてプレーオフ準決勝進出を決めた。

試合の流れをつくったのは、SO山沢拓也（31）のキックオフだった。この日も強い風が吹いた熊谷ラグビー場。トスに負けて前半は風下からとなったが、山沢拓はホームの風を利用する術を知っていた。

「向かい風でボールが飛ばないので、強めに蹴った。相手には（ボールが戻されるので）嫌な見え方をする」。敵陣深くに蹴り込んだように見えたキックオフは、風の影響で10メートルライン付近まで戻ってきた。LOエセイ・ハアンガナ（27）が、競り合うことなく確保した。

そこからの展開でラインをブレークしたのが、前節に続いてCTBの先発に入った長田智希（26）だ。ボールを受けて縦に走り込むと、そのままゴール右に飛び込む。時計は開始20秒。「初めてじゃないですか。20秒は（自己）最速だと思います」と笑った。

山沢拓は「トライにつながったのは、味方にとっては乗れたのでよかった」と話した。この日がリーグワン100キャップの節目の試合だった。チームメートが作成したTシャツを着て「勝って迎えられて、ホッとしている」と笑顔を見せた。

ディラン・ライリー（29）らCTB陣にケガ人が出て、ふだんはWTBが多い長田が、前節は13番、この日は12番に入った。13番の谷山隼大（24）とのコンビは初めてだが「言葉の壁がないので」と笑う。

後半30分には自陣トライライン付近で相手ボールをスティールし、100メートルを走りきって2トライ目を決めた。もともとCTBだったこともあり「自分の強みを生かせるのはCTB」とこだわりもあるが「求められるポジションでやりたい」と幅が広がっている。

前節の浦安戦で24―27と敗れたが、金沢篤ヘッドコーチ（HC）は「必要な負けだったと言えるようにしよう」と話してきたという。加えて、2連覇中のBL東京を開幕戦に続いて完封し「ディフェンスが崩れなかった」と見事に立て直したチームを評価した。

リーグ戦2位以上が確定し、プレーオフ準決勝まで実質3週間の準備期間がある。金沢HCは「プランは立ててはいる。うまく使いたい」と王座奪回の準備に入る。