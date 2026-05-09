緊迫したドラフト会議の中で、一際爽やかな風が吹いた。5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』ドラフト会議。特別実況席で見守っていた昨年10月に昇段したばかりの岩村凛太朗四段（19）が、ルシーグ横浜の森内俊之九段（55）から1巡目指名を受けたのだ。

【映像】かわいい…岩村四段の初々しすぎるリアクション

本大会は『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新企画。全国の6地域ブロックから選ばれた計40名の棋士が、地域の威信をかけて団体戦を戦う。各チームのメンバーは、この日のドラフト会議で監督によって指名される運命。特に若手棋士にとっては、自らの名前が呼ばれるかどうか、人生を左右する大きな舞台となった。

自身の名前が読み上げられた瞬間、岩村四段は目を丸くし、思わず「やったあ！」と声を上げて満面の笑みでガッツポーズ。隣の藤森哲也六段（38）らからも祝福され、「まず指名してくださった森内先生、本当にありがとうございます。名前を知ってくださっているかどうかすら怪しかったので…」と、信じられないといった様子で喜びを爆発させた。

森内監督は指名の理由について「岩村さんは詰将棋解答選手権で（解答が）トップスピードに速いことで有名。非常に良い将棋を指している」と高く評価。事前インタビューで「真っ白な気持ちで戦いたい」と語っていたレジェンドが、その構想の柱としてフレッシュな若手を抜擢した形だ。

番組序盤の自己紹介では、詰将棋解答選手権で藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）に次ぐ2位であることをアピールしていた岩村四段。今年3月の同選手権では優勝を飾った。その武器がレジェンドの目に留まり、「まさか1巡目で指名していただけると思わなかった」とはにかむ姿に、視聴者からは「可愛すぎる」「全力で応援したくなる」といったコメントが相次いだ。横浜チームでの快進撃に、早くも大きな注目が集まっている。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月下旬から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）