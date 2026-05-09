脚本家の三谷幸喜氏が９日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。番組冒頭から安住紳一郎アナウンサーに“ダルがらみ”する一幕があった。

この日の番組冒頭、「こんばんは」のあいさつもそこそこに「安住さん、ネットのニュースを見たんですけど、なんかジョギングしてるらしいじゃないですか。どういうことですか？」と問いかけた三谷氏。

安住アナが「してないですよ」と苦笑も「してていいんですよ。なんで隠すんですか？」と再質問。「してないです」とさらに否定されても「してていいんですよ。見られたんでしょ？ 高田文夫さんに」と聞くと、安住アナは「高田文夫さんと偶然、すれ違ったんです」と返答。

「高田さんがラジオで『ジョギング中の安住さんに会った』とお話されたんですけど、私はジョギングじゃなくて、ただスーパーにダラダラ買い物に行ってただけなんです」と安住アナは説明。

それでも、三谷氏は「なんか、僕が嫌なのはジョギングしてるのが、ちょっとカッコつけてる、ストイックみたいな感じだから、ちょっとカッコ悪いみたいな風潮があるじゃないですか？ ジョギングやってていいんですよ。やって。認めてほしいんですよ、毎日、ジョギングやってるってことを」と、しつこく言いつのったが、安住アナは「やってないんですよ。本当にやってないんですよ」と苦笑しながら否定していた。