◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、９位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）が５バーディー、３ボギー、２ダブルボギーでこの日ベストの７４で回り、通算３オーバーで首位と１打差の２位に浮上した。

強風に苦しみながらも耐えた。７番と１１番で２度のダブルボギー。「いつか待っていればバーディーは来る」と集中を切らさなかった。１５番で１・５メートルを決め、１７番は「ラッキーだった」と１０メートルの下りスライスラインをねじ込んで２連続バーディーを奪った。「すごく神経を使って疲れた。ダボがあっても冷静にゴルフができた」とうなずいた。

今年と同じ西コース開催の２２、２３年は「全部ピンを攻めて、ハチャメチャなゴルフだった」と振り返る。今回はグリーンをあえて外すマネジメントも光った。１２番はグリーン左手前から８ヤードのアプローチをピンそばに寄せてパーを拾い「大人のゴルフができるようになった」と胸を張った。

２４年のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯に続くメジャー２勝目となる通算４勝目を狙う。桑木は「優勝はもちろんしたいけど、まずは自分のゴルフをしないとダメ」と言い聞かせた。