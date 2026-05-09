女優の広末涼子が、7月18、24、25日に東京・丸の内のコットンクラブでバースデーライブを開催することが発表された。約1年半ぶりの音楽活動となり、7月18日に46歳の誕生日を迎える広末のバースデースペシャルライブになるという。

広末といえば、昨年4月に追突事故に関するトラブルを起こし芸能活動を休止。その後、今年4月に公式サイトで活動再開を発表していた。復帰が注目されていた広末だけに、バースデーライブのチケットは争奪戦となりそうだ。

「あれだけの大騒動を起こしながら、いまだに広末さんを応援している熱狂的なファンは多い。それに、メディアに出演しなくなった現在の広末さんの姿をひと目見たいという人も多く、チケットは即完しそうです。マスコミも駆けつけることになり、復帰ライブは大きな注目を集めそうです」（民放関係者）

騒動を起こした後も、いろいろな意味で注目される広末だが、期待されているのはメディアでの本格復帰だ。とはいえ、テレビへの復帰はかなり厳しいという声が出ている。

「広末さんの場合、今回の追突事故だけでなく、過去にも何度か騒動を起こしているのでテレビ復帰は現状ではかなり難しい。CMスポンサーがOKしないでしょうし、広末さんを番組に出演させたら、大炎上する可能性もありますからね」（民放関係者）

ただ、そんな広末に、配信サービスのプロデューサーたちが興味津々なのだとか。特に熱心なのが、下世話な番組を数多く制作しているABEMAと、トラブルを起こした女優を積極的に起用しているNetflixだという。

「永野芽郁さんをはじめ、最近では私生活でトラブルを起こした女優は、配信サービスで復帰するのが定説。配信サービスならCMスポンサーに気兼ねすること無く、話題性優先でキャスティングしてくれるからです。広末さんの復帰に興味津々なのが、ABEMAとNetflixです。ABEMAは、トーク番組を中心に話題の芸能人を起用するのが好きで、広末さんはバッチリハマる。また、Netflixは女優としての本格復帰を実現させたいようで、今後予定している作品で広末さんを起用できないか、調整しているという話だ。何にせよ、広末さんのメディアでの本格復帰は、テレビではなく配信サービスになりそうです」（民放関係者）

歌手活動だけでなく、映像メディアでの復帰も実現するのか？ 広末の今後の動きに注目だ。