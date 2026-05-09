5月9日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にSHINee・テミンが出演。妖艶なパフォーマンスで会場から大歓声が送られた。

【映像】妖艶すぎるパフォーマンス、SHINee・テミン（32）の現在の姿

テミンは2008年にSHINeeのメンバーとしてデビュー。2014年には韓国でソロとしてもデビューし、グループ活動と並行して精力的に活動している。今年4月には「コーチェラ・フェスティバル2026」に韓国の男性ソロアーティストとして初めて出演し、圧巻のステージで話題を集めた。またSHINeeは日本デビュー15周年を迎え、6月にはベルーナドームでのコンサートを予定している。

黒を貴重にした衣装に身を包んだテミンがステージに登場すると、会場からは大きな歓声が。一曲目の「Criminal」から、力強い歌声としなやかなダンスでステージを一気に自身の世界観に染め、「Advice」ではブロンドの前髪から覗く視線でファンの心を射抜いていく。

圧巻パフォーマンスでファンを魅了

ファンから大歓声が上がる中、「こんばんは！テミンです！」と挨拶すると、客席はさらに大盛り上がり。MCではファンの応援に感謝を伝えつつ、今回の出演者に若いグループが多いこともあり、「正直、僕を知らない方、手を挙げてください！」と投げかけ、会場を笑わせるユニークな場面も。

「次はテミンという味を感じられるステージだと思います」と紹介すると、「Heaven」がスタート。決して派手ではないが、ひとつひとつの動き、歌声から彼のスキルの高さを堪能できるパフォーマンスで観客の心を掴む。ベートーヴェンの「月光」をサンプリングした「Bones」では重厚なステージを見せ、「MOVE」では腰の動きが印象的な振り付けや指先まで美しいなめらかな動きでファンを魅了していく。

「僕は熱くなってますけど、盛り上がってますか？」と会場に投げかけると、続いて披露する楽曲について「今までは雰囲気のある曲でしたが、今からはもっと盛り上がる曲です！」とキュートな笑顔で紹介。ギターサウンドにのせてエネルギッシュにパフォーマンスする「Sexy In The Air」、そして「Guilty」ではK-POP界でも大きな話題になったトップスに手を入れる振り付けで細いウエストがのぞき、客席からは黄色い声が上がる。

残りあと一曲だと告げると、「お別れしたくないですね」と名残惜しそうに話すテミン。先日「コーチェラ」の舞台に立ったことに触れ、「プレッシャーを感じるとみなさんの顔、姿を思い出します。みなさんのことを考えながら頑張りました」と振り返り、「今日、こうして頑張って応援してくれてありがとうございます！」とファンに向けて改めて感謝を伝える。「本気をこめて歌います」と話し、流れ出したのは「I Think It’s Love」。温かなピアノの音にのせて繊細で力強い歌声を届け、圧巻のステージを締めくくった。

視聴者からは「やばい！」「イケメン度が増してる」「生きるレジェンド」「オーラ半端ない」「ずっと美しい」「美しさが別格」「この色気ヤバイ」「これは神」と、美しいパフォーマンスに称賛の声が集まった。

（セットリスト）

1 Criminal

2 Advice

3 Heaven

4 Bones

5 MOVE

6 Sexy In The Air

7 Guilty

8 I Think It’s Love

（『Kstyle PARTY』／ABEMA K-POPチャンネル）