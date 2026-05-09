◇女子ゴルフツアー ワールド・サロンパス・カップ第3日（2026年5月9日 茨城県 茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

9位から出たツアー3勝の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）は5バーディー、3ボギー、2ダブルボギーの74で回り、通算3オーバーで2位に浮上した。

強風の中でも崩れなかった。「今日は2オーバーという目標を設定してやっていた。ダブルボギーもあったけど、冷静にゴルフができた」。桑木は達成感を漂わせた。

前半を37にまとめてハーフターン。11番でダブルボギー、13番でボギーを叩いたが、14番で1・5メートルにつけてバウンスバック。16番と17番で連続バーディーを重ねて巻き返した。

西Cでは22年に38位、23年に20位に入っているが、優勝争いに絡むのは初めて。「全部ピンを攻めるはちゃめちゃなゴルフだった。今回は大人のゴルフができるようになった」。12番パー5ではピンを狙わず、アプローチが寄せやすい左手前に外すマネジメントを徹底している。この日もピンまで8ヤードからしっかり寄せてパーで終えた。

トップとは1打差。24年ツアー選手権リコー杯以来のメジャー2勝目が視界に入る。桑木は「優勝はもちろんしたいけど、コースと向き合って毎ホール勝てるようにしたい」と決意を込めた。