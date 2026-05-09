元SKE48で、1月にアイドルグループ「Nu FEEL.」に加入することを発表していた鈴木愛來（19）が9日、Xを更新。同グループに加入しないことを発表した。

鈴木は2月に、脳梗塞を発症したことを発表し、新加入グループのお披露目ライブは休演していた。この日、鈴木は「いつも応援してくださっているファンの皆様へ」題し「この度、予定しておりましたNu FEEL.への加入を見送らせていただくこととなりました」と報告した。

「既に公表しております通り、現在脳梗塞の療養中であり、Nu FEEL.の一員として皆様の前でパフォーマンスをお見せすることが難しい状況にあります。体調や今後の治療等を踏まえ、時間をかけて何度も考えた結果、今回の加入を見送らせていただくという決断に至りました」とその理由をつづった。

「ステージに立つことなく、このような形でのご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」とファンに謝罪しつつ「まずは手術に向けて、治療と療養に専念させていただきたいと思っております。短い間ではございましたが、温かい応援を本当にありがとうございました」とした。

一方、同グループの公式Xアカウントでは「Nu FEEL.現体制終了のご報告」と題し「この度、関係者間で協議を重ねました結果、Nu FEEL.は現体制を終了する運びとなりましたので、ここにご報告申し上げます」と報告。「これまでメンバー、運営一同、Nu FEEL.の活動に真摯に取り組んでまいりました。ここまで歩みを進めてこられましたのは、ひとえに応援してくださった皆様のお力添えあってのことと、心より感謝しております。つきましては、今後とも鈴木愛來、小林蘭、小田有葉の歩みを温かく見守っていただけますと幸いです。今後お伝えすべき事項が生じました際には、改めてご案内申し上げます」とした。

※Nu FEEL.の「u」は分音記号「¨」付き表記