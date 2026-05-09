俳優の北川景子さん（39）が9日、映画『未来』の公開記念舞台挨拶に主演の黒島結菜さん（29）らとともに登場。家族で過ごしたゴールデンウイークについて明かしました。

映画『未来』（公開中 PG12）の原作は、『告白』などで知られる湊かなえさんのミステリー小説。教師の真唯子が、母の新しい恋人からの暴力や学校でのいじめに苦しむ教え子・章子を救おうと奮闘する物語です。北川さんは章子の母・佐伯文乃を演じました。

もともと湊さんの作品のファンだという北川さんは「湊先生が、“原作の向こう側にある世界を、この映画で見せてくれた”みたいなことをおっしゃっていたのを聞いて、この上ない喜びというか良かったなと思いました」と話しました。

■夫・DAIGOや子どもたちと過ごしたゴールデンウイーク秘話

作品の内容にちなみ、“自身が大切にしていること”を聞かれた北川さんは「不規則な仕事なので、夫婦ともに。家族と過ごす時間を作るのをすごい大事にしていて」と回答。

ゴールデンウイークも家族と一緒に過ごす時間があったそうで「夫（DAIGOさん）と休みを合わせて軽井沢に行ったんですけど、カエルのきれいな卵がたくさんあって、それを一緒にとったりとか、カエルを捕まえたりとか、そういうのを3日間ずっとしてたんですけど、やっぱり楽しいんですよね。子どもも“カエルの卵とった”と喜んでくれたり」と話し、「自然の場所に旅行できるように、時間を夫婦で合わせる。それをすごい大切にしています」と家族との時間の大切さを語りました。

また、映画のタイトルにちなみ、“こんな未来になったらいいなと思うこと”を聞かれた北川さんは「会話を家庭の中でも大事にしてるんですけど、今はもう全部2歳の息子まで、全部スワイプで会話しないで動画見たりが好きになってきて、それがすごく心配して、いつか親とも話してくれなくなってくるんじゃないっていう心配をすごくしてるから。便利になってるんですけど、会話したりすることを、子どもたちに大事にしてもらいたいな」と、子どもたちの未来について語りました。

そして、自身の未来について「子どもの還暦とかそういうのを見たい。そうすると私94（歳）とかまで生きなきゃいけない。その未来が健康に迎えられるようにと思っています」と話しました。