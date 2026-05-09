モデルの近藤千尋（36）が9日、自身のインスタグラムを更新。家族で楽しんだ休日を振り返り、娘におんぶしてもらう写真を披露した。

「今日は、超危険生物展へ家族で行ってきました。子供も大人も楽しめる博物館」と家族で充実した時間を過ごしたことを報告。「ヘッドホンをつけて川島先生の声を聞きながら子供達も楽しんで解説を聞いていました。皆さんも遊びにいってみてください」とおすすめした。

「家に帰ったら少し早い母の日をしてくれてバレバレのサプライズなのに泣いてしまう母。笑」と母の日のサプライズに涙したことも明かした。家族写真も公開した。

また、娘におんぶしてもらう写真も披露。「ママをおんぶしたい！と無理無理！絶対無理！と思ってたら成長してるーーーーー」とおんぶに成功した際の心境をつづり、「ママを選んでくれてありがとう」と続けた。

「これからもなるべく怒り散らかさないように笑顔で優しいママでいよう。笑」とし、「全国のお母さん、いつもお疲れ様です。たまには自分ファーストで息抜きしながら一緒に頑張りまっしょ」と呼びかけた。

フォロワーからは「ちぴちゃんの投稿を読んで泣いちゃう私。笑」「おんぶできてる！すごい！！」「ちぴちゃんをおんぶできちゃうなんて」「大きくなったね〜」などの声が寄せられた。

近藤は2015年にお笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久と結婚。17年に長女、19年に次女、24年に三女を出産した。