ロシアのプーチン政権は９日、旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典をモスクワの「赤の広場」で開催した。

これに先立ち、ロシアとウクライナは米国のトランプ大統領の要請で１１日まで３日間の停戦で合意した。ロシアが懸念した無人機攻撃はなかったが、プーチン大統領は５年目に入ったウクライナ侵略を継続する決意を表明した。

プーチン氏は演説で、ナチス・ドイツに対する勝利をたたえるとともに、ウクライナでの軍事作戦に参加する兵士について「英雄たちは前進し続けている。勝利は我々のものだ」と強調。「いかなる試練も乗り越える」とも訴え、国民に結束を呼びかけた。１１日までの停戦には触れなかった。

今年の式典は２０２２年の侵略開始後では初めて、戦車やミサイルなどの隊列が参加しなかった。ウクライナの無人機が飛来して式典が混乱する事態を恐れ、規模を縮小させたとみられる。式典は兵士の行進を含め、例年よりやや短い約４５分で終了した。

ただ、国営テレビは中継で、侵略に参加する兵士や無人機部隊のほか、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）などを紹介する約７分間の映像を流し、軍事力を誇示した。列席した外国首脳は同盟国ベラルーシやカザフスタンなど数か国にとどまり、８０年の節目で２０以上の国と地域から集まった昨年と比べて大きく減少した。

ロシアとウクライナの一時停戦はトランプ氏が８日午後、ＳＮＳを通じて表明し、「非常に長期にわたる戦争の『終わりの始まり』になることを願う」とも記した。停戦期間中に、ロシアとウクライナは双方１０００人ずつの捕虜交換を行う予定だ。

ロシアは当初、８〜９日に停戦すると一方的に宣言した。ウクライナはロシア軍の攻撃が止まっていないとして戦闘停止に応じず、モスクワを攻撃する可能性もちらつかせていた。