インスタグラムで報告

米大リーグ、ドジャースは、8日（日本時間9日）の本拠地ブレーブス戦に3-1で勝利し、13連戦の初戦で幸先良いスタートを切った。試合前には31歳右腕からの朗報が舞い込み、祝福が殺到した。

吉報を届けたのは救援右腕エバン・フィリップスだ。8日に妻のエリザベスさんとの共同投稿でインスタグラムを更新。「可愛い女の子、ミリー・グレイス・フィリップスが誕生しました！」と文面に綴った。

投稿には「2026年3月22日 午後12時50分生まれ 体重7ポンド12オンス 身長20インチ」と記され、誕生した女児を捉えた写真も添えられている。

「私たちはもう彼女に夢中です。お兄ちゃんになったボーも、大切な妹にぞっこんで、溢れんばかりの愛を注いでいます。彼女はどこをとっても完璧で、私たちは今、この幸せな日々を心から楽しんでいます」と、幸せムードの心境を明かした。

コメント欄には祝福が殺到。ウィル・スミスの妻・カーラさんが「家族みんなにおめでとう」とメッセージを寄せた他、アレックス・ベシアの妻・カイラさんも「フィリップス・ファミリーのみんな、本当におめでとう!!」と反応。ここに米ファンも続いた。

「なんて素敵なの」

「うわああああ おめでとう!!!」

「彼女に会えるのが本当に楽しみだわ！」

「ボーが彼女を見つめる姿が…」

「天使のような女の子を愛しているわ」

「みんな彼女がだーーーーーーいすき」

「すでに彼女に恋した」

「彼女はまさに完璧ね！」

フィリップスは2015年ドラフト17巡目でブレーブスに入団。オリオールズ、レイズを経て2021年からドジャースへ。25年までの5年間で通算201試合に登板し、防御率2.22、45セーブを記録。昨季は右肩回旋筋腱板の損傷および右肘の炎症により手術を受け、登板は7試合に。昨年11月、ノンテンダーとなったが今年2月に650万ドル（約9億9000万円＝当時レート）で再契約した。



（THE ANSWER編集部）