◆卓球 世界選手権団体戦 第１２日（９日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントで、５５年ぶりの金メダルを狙う世界ランク２位の日本女子の相手は７連覇を狙う世界ランク１位の中国に決まった。準決勝で日本はドイツに３−０で、中国は同７位のルーマニアに３ー０でともに快勝し、決勝に駒を進めた。

日本は１４年から５大会連続で中国に敗れ、栄冠を逃してきた。２４年パリ五輪でも決勝で０―３の完敗。ただ、２４年１０月のアジア選手権で、中国の世界ランク２位王曼碰が不在だった中だが、日本が５０年ぶりに中国を倒しての金メダルに輝いた。張本美和は「金メダルだけを目指している」と言い切る。６連覇中の中国を倒し、５５年ぶりの金メダルをつかむ。

強敵・中国のメンバーは世界ランク１位孫穎莎、２位王曼碰、３位陳幸同に加え、７位蒯曼、８位王芸迪がそろう。世界女王のエース・孫は、日本の早田ひなが１８連敗を喫している強敵。王曼碰には張本美和が１０連敗。中国のダブルエースは鉄壁だが、２月のシンガポールスマッシュでは早田が孫を２―４で追い込み、張本も王曼碰に対し、様々な戦い方を試し、大舞台に備えてきた。昨年、国際舞台で４１連勝の記録を持つ橋本も打倒・中国のカギを握る。