【競馬】京都4レース3歳未勝利（5月9日／京都競馬場・芝2000メートル／牝馬限定）

【映像】馬群で映える“白毛”の馬体！ デビュー戦の様子

注目の白毛馬ジャジャミン（牝3歳・寺島良厩舎）がデビューレースを戦った。ゴールドシップ産駒の牝馬が、父譲りの“じゃじゃ馬っぷり”でファンを驚かせている。

父ゴールドシップ、母サトノジャスミンの血統を持つジャジャミンは、9日の京都4R3歳未勝利戦で、今村聖奈騎手とのコンビでデビューを飾った。

パドックではおとなしさを見せていたが、返し馬では首を上下左右に振りながら飛び跳ねるなど、ゴールドシップを彷彿とさせるじゃじゃ馬っぷりを披露。レースもスタートから行きたがるのを今村が宥めて中団を追走。しかし最後の直線では足が残っておらず、15頭立て14着の結果に終わった。

しかしファンたちはSNSで「かわいいジャジャミンちゃん」「ゴルシの娘のジャジャミンが可愛すぎる！応援したい！」「ジャジャミンは変顔がやかましいだけかと思ったけど、本馬場入場から走り終わりまでもﾀﾝﾀｶﾀﾝﾀｶやかましくて草 いい方向に伸びるといいな〜！」「父譲りのじゃじゃ馬っぷり」「ジャジャミンがんばったねぇえらいね」と早くもファンを惹きつけたようだ。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）