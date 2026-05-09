これほどまで残酷な運命があるだろうか。5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』のドラフト会議。中部トライキングスの杉本昌隆八段（57）が、新ルールの洗礼を最も過酷な形で受けることとなった。事前の「監督協定」により、これまで中部の中心だった藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と豊島将之九段（36）が地域枠から外れ、他チームとの争奪戦になってしまった。

【映像】“愛弟子”奪われた…杉本八段のリアクション

今大会は、伝統の『ABEMAトーナメント』のスピード感と、『地域対抗戦』の地域密着コンセプトを融合させた新企画。全国を8チームに分け、地域の威信をかけて戦う。各チームのメンバーは、監督による2段階の指名によって決定されるが、タイトルホルダーとA級棋士は、全監督が指名可能な「オープンドラフト」に回るという予測不能なシステムが採用されている。

杉本八段はまず、藤井竜王・名人の5チーム競合で抽選に臨んだが、当たりくじは北関東ブリッツァーズの羽生善治九段（55）の手へ。さらに続く豊島九段の再指名でも、ノース・トラッズ神戸の谷川浩司十七世名人（64）と重複。ここでも抽選に敗れ、事前インタビューで「新ドラフトルールを知った時に床に崩れ落ちた」と語っていた不安が、最悪の形で的中してしまった。

立て続けにエース格を逃し、一人席に戻る杉本八段の表情は、実況席からも「だいぶ悲しそう」「気を取り直すのが大変」と心配されるほど。ABEMAのコメント欄でも「師匠よえええ」「師匠のリアクションで分かった」「しょんぼりっぷりｗ」「師匠くじ運な差すぎだろｗ」「両翼がもがれたｗ」「何もかも奪われた師匠」「師匠泣いちゃう」「師匠引きよわw」と、多くの反響が寄せられた。

しかし、杉本八段はここから粘りを見せた。最終的に澤田真吾七段（34）、青嶋未来七段（31）、服部慎一郎七段（26）、柵木幹太四段（28）を確保。「残念ながら引き当てられなかったんですけど、地域の1巡目から入れたかったようなメンバー。全員中部の所属棋士でやっていきたい」と最後は前を向いた。師弟の絆は引き裂かれた形だが、師匠の意地が結集した「新生・中部」の逆襲が期待される。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月下旬から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）