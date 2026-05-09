SUPER EIGHT横山裕、ソロアルバム＆単独ライブツアー開催決定 全国12都市18公演ギター1本で巡る【ROCK FOR YOU LIVE TOUR】
【モデルプレス＝2026/05/09】SUPER EIGHTの横山裕が5月9日、Zepp Hanedaで開催したライブ「ROCK TO YOU −LIVE CONTINUE−」にて、ミニアルバム「ROCK FOR YOU」のリリースと、ソロライブツアー「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」の開催をサプライズ発表した。
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前作の1stアルバム「ROCK TO YOU」と同様に、“ロック”をテーマに掲げた本作には、先行配信中の「ピストル」「感情迷子」に加え、5月5日・6日に大阪城ホールにて開催された「ROCK TO YOU LIVE −EMOTION−」で初披露した「ありがとう」を含む、横山自身が作詞を手がけた新曲7曲（全形態共通）を収録する。ミニアルバム「ROCK FOR YOU」は7月26日に発売。“ROCK FOR YOU”というタイトルには、昨年から変わらない “あなたへ届けたい”という思いが込められている。
通常盤のボーナストラックには、横山が作詞し、安田章大が作曲を手がけた「プリン」を新たなアレンジで収録。前作の「cHoco レート」「Kicyu」に続く再録となる。完全生産限定【FOR】盤と【TO】盤には、「ピストル」の Music Clip とメイキング映像、ジャケット撮影の舞台裏に加え、16年ぶりの凱旋公演となった大阪城ホール公演や、45歳の誕生日当日に開催された5月9日のZepp Haneda公演の舞台裏およびライブダイジェストを収録。作品制作の過程からステージ本番まで、横山裕の“今”をさまざまな角度から楽しむことができる映像特典となっている。
本作を携えたソロライブツアー「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」では、8月18日のZepp Osaka Bayside公演を皮切りに、2025年より1都市増となる全国12都市18公演を、ギター1本とともに巡る。さまざまな挑戦を続けてきた横山から生まれる言葉は、不器用なまでにまっすぐで、そこに嘘はない。多くの“あなた”と奏でてきたロックが彼の原動力となり、ギターが与えた初期衝動は今もなお、横山自身を突き動かし続けている。（modelpress編集部）
「昨年1年間 ROCK TO YOU プロジェクトを駆け抜けて、ライブハウスの一体感に包まれた空気感の中毒になりました。今年もまた皆さんと音楽ができることを楽しみにしています」
・完全⽣産限定【FOR】盤
・CD収録内容（7曲）
「ピストル」（作詞：横山 作曲・編曲：大西省吾）
「感情迷子」（作詞：横山 作曲・編曲：Peach）
「ありがとう」（作詞：横山 作曲：村上サトシ（W.Monster）／中山浩佑 （W.Monster）
編曲：Peach／村上（W.Monster）／中山（W.Monster）
※詳細は後⽇発表
・BD収録内容
「ピストル」 Music Clip＆Behind the scenes
「ROCK FOR YOU」 Jacket shooting Behind the scenes
「ROCK TO YOU−LIVE EMOTION−」＆「ROCK TO YOU−LIVE CONTINUE−」 Behind the scenes
・グッズ
アクリルキーホルダー（スタンド付き）〜キーホルダーにもアクスタにもなれる！最強の2way仕様！〜
・完全生産限定【TO】盤
・CD収録内容（7曲）
「ピストル」
「感情迷子」
「ありがとう」
※詳細は後⽇発表
・BD 収録内容
「ROCK TO YOU −LIVE EMOTION−」 2026.5.5＠大阪城ホール公演ダイジェスト映像
「ROCK TO YOU −LIVE CONTINUE−」 2026.5.9.＠Zepp Haneda 公演ダイジェスト映像
・グッズ
リストバンド 〜ALL YOU のマストアイテム、リストバンド！「ROCK FOR YOU」ver.をお届け！〜
・通常盤
・CD収録内容（8曲）
「ピストル」
「感情迷子」
「ありがとう」
「プリン」（作詞：横山 作曲：安田 編曲：大西）
※詳細は後⽇発表
・大阪
Zepp Osaka Bayside ：8 月 18 日（火）19：00／8月19日（水）14：00／19：00
・香川
festhalle：8 月 28 日（金）19：00
・岡山
CRAZYMAMA KINGDOM：8 月 29 日（土）18：00
・愛知
Zepp Nagoya：8 月 31 日（月）19：00／9 月 1 日（火）19：00
・岐阜
岐阜 Club-G：9 月 4 日（金）19：00
・広島
BLUE LIVE HIROSHIMA：9 月 9 日（水）19：00
・熊本
B.9 V1：9 月 11 日（金）19：00
・福岡
Zepp Fukuoka：9 月 14 日（月）19：00／9 月 15 日（火）19：00
・新潟
NIIGATA LOTS：9 月 18 日（金）19：00
・東京
Zepp Haneda（TOKYO）：9 月 20 日（日）18：00／9 月 21 日（月･祝）18：00
・宮城
SENDAI GIGS：9 月 23 日（水･祝）18：00
・北海道
Zepp Sapporo：9 月 28 日（月）19：00／9 月 29 日（火）19：00
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◆横山裕、ソロアルバムリリース＆ソロライブツアー開催決定
前作の1stアルバム「ROCK TO YOU」と同様に、“ロック”をテーマに掲げた本作には、先行配信中の「ピストル」「感情迷子」に加え、5月5日・6日に大阪城ホールにて開催された「ROCK TO YOU LIVE −EMOTION−」で初披露した「ありがとう」を含む、横山自身が作詞を手がけた新曲7曲（全形態共通）を収録する。ミニアルバム「ROCK FOR YOU」は7月26日に発売。“ROCK FOR YOU”というタイトルには、昨年から変わらない “あなたへ届けたい”という思いが込められている。
本作を携えたソロライブツアー「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」では、8月18日のZepp Osaka Bayside公演を皮切りに、2025年より1都市増となる全国12都市18公演を、ギター1本とともに巡る。さまざまな挑戦を続けてきた横山から生まれる言葉は、不器用なまでにまっすぐで、そこに嘘はない。多くの“あなた”と奏でてきたロックが彼の原動力となり、ギターが与えた初期衝動は今もなお、横山自身を突き動かし続けている。（modelpress編集部）
◆横山裕 コメント
「昨年1年間 ROCK TO YOU プロジェクトを駆け抜けて、ライブハウスの一体感に包まれた空気感の中毒になりました。今年もまた皆さんと音楽ができることを楽しみにしています」
◆商品情報
・完全⽣産限定【FOR】盤
・CD収録内容（7曲）
「ピストル」（作詞：横山 作曲・編曲：大西省吾）
「感情迷子」（作詞：横山 作曲・編曲：Peach）
「ありがとう」（作詞：横山 作曲：村上サトシ（W.Monster）／中山浩佑 （W.Monster）
編曲：Peach／村上（W.Monster）／中山（W.Monster）
※詳細は後⽇発表
・BD収録内容
「ピストル」 Music Clip＆Behind the scenes
「ROCK FOR YOU」 Jacket shooting Behind the scenes
「ROCK TO YOU−LIVE EMOTION−」＆「ROCK TO YOU−LIVE CONTINUE−」 Behind the scenes
・グッズ
アクリルキーホルダー（スタンド付き）〜キーホルダーにもアクスタにもなれる！最強の2way仕様！〜
・完全生産限定【TO】盤
・CD収録内容（7曲）
「ピストル」
「感情迷子」
「ありがとう」
※詳細は後⽇発表
・BD 収録内容
「ROCK TO YOU −LIVE EMOTION−」 2026.5.5＠大阪城ホール公演ダイジェスト映像
「ROCK TO YOU −LIVE CONTINUE−」 2026.5.9.＠Zepp Haneda 公演ダイジェスト映像
・グッズ
リストバンド 〜ALL YOU のマストアイテム、リストバンド！「ROCK FOR YOU」ver.をお届け！〜
・通常盤
・CD収録内容（8曲）
「ピストル」
「感情迷子」
「ありがとう」
「プリン」（作詞：横山 作曲：安田 編曲：大西）
※詳細は後⽇発表
◆「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」公演日程
・大阪
Zepp Osaka Bayside ：8 月 18 日（火）19：00／8月19日（水）14：00／19：00
・香川
festhalle：8 月 28 日（金）19：00
・岡山
CRAZYMAMA KINGDOM：8 月 29 日（土）18：00
・愛知
Zepp Nagoya：8 月 31 日（月）19：00／9 月 1 日（火）19：00
・岐阜
岐阜 Club-G：9 月 4 日（金）19：00
・広島
BLUE LIVE HIROSHIMA：9 月 9 日（水）19：00
・熊本
B.9 V1：9 月 11 日（金）19：00
・福岡
Zepp Fukuoka：9 月 14 日（月）19：00／9 月 15 日（火）19：00
・新潟
NIIGATA LOTS：9 月 18 日（金）19：00
・東京
Zepp Haneda（TOKYO）：9 月 20 日（日）18：00／9 月 21 日（月･祝）18：00
・宮城
SENDAI GIGS：9 月 23 日（水･祝）18：00
・北海道
Zepp Sapporo：9 月 28 日（月）19：00／9 月 29 日（火）19：00
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