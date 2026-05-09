Cocomi、圧巻スタイルのワンショルダードレス姿を披露！ “久しぶり”高校からの同期とのツーショットも
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月9日、自身のInstagramを更新。「ガルガンチュア音楽祭」でのロングドレス姿を披露しました。
【写真】Cocomi、圧巻スタイルのドレス姿
「4.5枚目は、高校からの同期！ 久しぶりに炎山に会えました。@obo_enzan」「6枚目は本番10分前に水をこぼして焦ってました」「7枚目はおかんが撮った本番前のご様子。@kan70msc」と写真の説明を添えて、抜群のスタイルが際立つワンショルダーのロングドレス姿や高校生からの同期とのツーショットなどを披露しています。
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(文:福島 ゆき)
【写真】Cocomi、圧巻スタイルのドレス姿
「ガルガンチュア音楽祭にて!!」Cocomiさんは「ガルガンチュア音楽祭にて!! 5/4のお写真たち。Junichi Caféも楽しかったです モーツァルト協奏曲を聴きに来てくれた牛牛先生!! （動画も撮ってくれてありがとうございます） @niuniupiano」とつづり、7枚の写真を投稿。
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「25歳になってから一発目の本番」5日の投稿では「25歳になってから一発目の本番は、ガルガンチュア音楽祭での牛牛とのデュオリサイタルでした!!」とつづり、ピアニスト・牛牛さんとのおどけたポーズでのツーショットや演奏している様子などを公開し、黒いロングドレス姿を披露しています。
(文:福島 ゆき)