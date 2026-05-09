レアル・マドリー、バルベルデとチュアメニに9000万円以上の罰金処分
レアル・マドリーは8日、MFフェデリコ・バルベルデとMFオーレリアン・チュアメニに50万ユーロ(約9200万円)の罰金処分を下したことを発表した。
スペイン『アス』によると、両選手は今週のトレーニング後にロッカールームで衝突。その際にバルベルデが頭に傷を負い、病院に搬送された。クラブは7日、同選手が頭部外傷と診断されたことを報告。10日から14日間の安静となっている。
バルベルデはこの騒動を受け、SNSで声明を発表。試合の疲労やフラストレーションが原因で口論になったことを認めつつ、殴り合いは否定し、頭部の負傷は誤ってテーブルにぶつかったことが理由だったと説明した。
クラブは今回のリリースで「懲戒処分の調査が開始された件に関し、本日両選手が調査官の前に出席したことをお知らせします。この出席の中で、両選手は今回の出来事について深く後悔の意を示し、互いに謝罪を行いました」と伝えている。
また、「クラブ、チームメイト、コーチングスタッフ、そしてファンに対しても謝罪の意を伝え、レアル・マドリーが適切と判断する処分を受け入れる意思を表明しました」と報告。2人に罰金を科すことにより、内部手続きは終了したと明言した。
スペイン『アス』によると、両選手は今週のトレーニング後にロッカールームで衝突。その際にバルベルデが頭に傷を負い、病院に搬送された。クラブは7日、同選手が頭部外傷と診断されたことを報告。10日から14日間の安静となっている。
バルベルデはこの騒動を受け、SNSで声明を発表。試合の疲労やフラストレーションが原因で口論になったことを認めつつ、殴り合いは否定し、頭部の負傷は誤ってテーブルにぶつかったことが理由だったと説明した。
また、「クラブ、チームメイト、コーチングスタッフ、そしてファンに対しても謝罪の意を伝え、レアル・マドリーが適切と判断する処分を受け入れる意思を表明しました」と報告。2人に罰金を科すことにより、内部手続きは終了したと明言した。