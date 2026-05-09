ロイヤルから“お兄ちゃん”感まで、宮舘涼太のギャップに注目！「ふたりのシーンがほんとに大好き」「本当に仲が良さそう」「お兄ちゃん感が溢れてる」の声

【写真】宮舘涼太の柔らかな表情の2ショット、ロイヤル感あふれるワンショット

Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘のオフショットを公開した。

■宮舘涼太が見せる表情のギャップ

同ドラマ公式Instagramでは、「タミ恋off shot」として1点の写真を公開した。

宮舘はジャケットを脱いだラフなYシャツ姿で登場し、柔らかな笑顔でピースサインをしている。その隣には、レオ役を演じる番家天嵩が。緊張とうれしさが入り混じるような笑顔で、宮舘とお揃いのピースサインで写っている。

「エータとレオの仲良し2ショット」とピースサインの絵文字を添えて綴り、「よく見ると、左右対称で同じ体勢とポーズのおふたりでした」と紹介した。

そんなお兄ちゃん感があふれる2ショットの一方で、ロイヤル感あふれるショットも披露するなど、宮舘の様々な表情が楽しめる投稿が続いている。

この投稿には、「仲良しのお2人良き」「ふたりのシーンがほんとに大好き」「本当に仲が良さそう」「お兄ちゃん感が溢れてる」「自然体で本当にいい」と、ドラマならではの2ショットを喜ぶ声が寄せられていた。

■宮舘涼太“エータ”と左右非対称で写る番家天嵩

■写真：宮舘涼太のロイヤル感あふれるワンショット