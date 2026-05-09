◇NTTラグビーリーグワン1部第18節 静岡42―15横浜（2026年5月9日 静岡・ヤマハスタジアム）

静岡が今季最終戦となったホストゲームで快勝した。前半5分に相手キックからのカウンターからWTBマロ・ツイタマ（30）のトライで先制。14―5の前半27分には相手キックオフからCTBセミ・ラドラドラ（33）、SH北村瞬太郎（24）とつないでトライを決めると、28―5の前半終了直前にはボール奪取からSOサム・グリーン（31）のキックパスを織り交ぜた展開でツイタマがトライと畳みかけた。

「前のスペースが空いていました。狙い通りのプレーができました」と北村。立命大の先輩でもあるLO大戸裕矢（36）の現役ラストマッチで勝利に貢献して、声が弾んだ。今季で横浜を退団する南アフリカ代表ファフ・デクラーク（34）からも「プレーが速い」と多くを学び、一層の成長につなげる決意を示した。

7位と2季連続プレーオフには一歩届かず。藤井雄一郎監督（56）は「勝たなければいけない試合で勝つことができませんでした」との今季の反省も生かし、来季巻き返しを期した。

大戸とともに今季全試合に出場したPR山下憲太（27）は「スクラムでもっと圧倒できるように」と意を新たにし、後半18分にトライしたWTB杉本海斗（24）も「もっとプレーの幅を広げていきたいです」と一層のレベルアップを誓った。