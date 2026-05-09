タレントの百田汐里が、自身のインスタグラムでハワイ旅行の様子を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】ひざ上のレベルにもワクワク 出発直前「わくわくのしおりさん」

キャリーバックを手にした5日の投稿で「久しぶりに家族みんなで旅行嬉しい。 飛行機乗る前わくわくのしおりさん」とつづり、機内での「すっぴん」写真もアップしていた百田。6日には「ハワイの海とっても綺麗…♡ 暑いけど風吹いてて涼しくて 気持ちいい。」とビーチでくつろぐ姿を披露し、7日には夜の街でのストラップレスのトップス姿も公開した。



8日には「(特大スーパーでテンション爆上がりしおりさん。)」と注釈付きで、ベンチに腰かけたノースリーブ＆ヒザ上のコーデもアップ。「見たことない食べ物とか量り売りとかお肉とか いーーーっぱいあって多分2時間ぐらい滞在してた」と満喫したことを明かし、テークアウトもしたという。「気持ちいいお外の空気で食べたよ。」と記したが、肉も野菜もボックスの中はボリューム満点だ。



一連の投稿に、ファンからは「もぐもぐタイムのしおりんかわいい」「すごい量!!」「アメリカサイズだね」「ハワイ楽しそう～！」の声。ビーチでのショットにも「夏を先取り」「スタイルいいよね」「可愛いしか出てこない」「綺麗すぎて見惚れてしまった」といったコメントが寄せられていた。



百田は2007年生まれ、大阪府出身。23年にはABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」フーコック島編に出演。24年に就任した格闘技イベント「Krush」の「Krush ガールズ」を今年3月に、週刊ヤングジャンプの「制コレ24」を4月に卒業。グラビアアイドルとしても活躍している。



（よろず～ニュース編集部）