アイドルグループ・Juice=Juiceの元メンバーで歌手の稲場愛香の写真集「香愛」(ワニブックス)がデジタル化され、8日から配信がスタートされた。



【写真】大人の香りだけじゃない おなかがのぞくキュートなショット

稲場は1997年生まれ、北海道出身。2013年からハロー！プロジェクトのメンバーとして活動。22年5月にJuice＝Juiceとハロプロを卒業。24年に「圧倒的LØVE／Pink Temperature」でソロアーティストとしてデビューした。



昨年11月に発売された写真集は台湾を舞台に撮影された。稲場が愛する香りをテーマにした一冊で、「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」などの香りをイメージし、様々なシチュエーションや衣装で表現。やわらかさと強さ、さらに大人の色香を詰め込んだ内容となっている。



昨年11月、稲場はインスタグラムにおなかがのぞくデニムのセパレート姿やカフェでの頬杖をついてたたずむショット、自然あふれる川辺でのスレンダーなボディに膨らみが際立つ姿などを公開。「はじめて海外で たくさんの衣装を着て素敵な景色と共に 撮影していただきました」とつづっている。



（よろず～ニュース編集部）