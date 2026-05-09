コーヒーに深い趣味性を与える「ドリッパー」の世界【2026 COFFEE GEAR】

【2026 COFFEE GEAR】

口の細いケトルから、ゆっくりと湯を注ぐ。淹れる人のこだわりがつまったこの儀式を経て、おいしいコーヒーは生まれる。定番ドリッパー「V60」で知られるHARIOにその魅力を尋ねた。

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コーヒー豆を焙煎し、グラインダーで挽く。出来上がったコーヒー粉に湯を通すための道具が、ドリッパーだ。昭和からある昔ながらの喫茶店では、湯で濾す道具として綿布＝ネルが使われてきた。だが、匂いが残るため洗剤で洗うことができず管理が難しいため、現在では使い捨てのペーパーフィルターが主流だ。自宅でコーヒーを淹れる際も、もちろんこれが必須となる。

基本の淹れ方は、次の通り。まず湯を沸かし、ペーパーフィルターをドリッパーにセット。ここに湯を少量注いでフィルターを濡らし、ペーパーの紙臭さを取り除くと同時にドリッパーに貼り付ける。その後、サーバーやカップに溜まったお湯は捨てる。

次にコーヒー粉をセット。軽くトントンと叩いて表面を平らにしたら、1回目の注湯だ。中心から外側へ円を描くように、コーヒー粉全体が湿る程度に湯を注ぐ。30秒ほど蒸らし、コーヒー粉のガスを抜く。この時、粉が膨らんでくるのが新鮮な証拠とされている。

この「蒸らし」の工程が終わったら、中心からゆっくりと外側へ円を描くように再び湯を注ぐ。液面が下がってきたら、これまでと同様に残りの湯を注いで完成だ。

豆の種類や挽き方、飲む人の好みによって湯の温度や湯を注ぐスピードは異なり、ここがまさに、ドリッパーでコーヒーを淹れる際の手間であり楽しさ。そしてドリッパーには、素材や形状が異なるさまざまな商品が存在している。

中でも、そのど真ん中に位置づけられるのが、HARIOの「V60」シリーズだ。そのきっかけは、2010年にロンドンで開催されたワールドバリスタチャンピオンシップ。世界中からバリスタが集い味を競うこの大会で、アメリカのマイケルフィリップスが「V60」を使用し優勝したことにある。大会後、彼は使い方の動画をネット公開し、アメリカ全土に流布。これを受け、逆輸入される形で日本でも広まったという経緯があるのだ。

もともと「V60」は2005年から発売されていたが、日本で広く認知されるようになったのは、この出来事があった後の2011年頃である。

ドリッパー自体の歴史はさらに古く、円錐式と呼ばれるコーノの製品は60年以上前からのロングセラー。また、台形をしており下部に小さな穴がひとつだけ開いているメリタのドリッパーも、定番として長く愛されてきた商品だ。

プラスチック、陶器、ガラス、ステンレスやチタンといった金属など、素材もさまざま。用途や好みによって自分だけのドリッパーと出会って欲しい。そして自分だけの最高の一杯を模索し続けることこそが、コーヒーの楽しさ、奥深さと言えるだろう。

■ドリッパーの新潮流、シンプルだが奥深い「V60」

▲コーヒー粉の層が深く、湯が円すいの頂点に向かって流れる、定番の「V60」（660円）

本文で示した基本の淹れ方通り。らせん状のリブがフィルターとドリッパーの間に空気の通り道を作り、スムーズな抽出を助ける。抽出のコントロールが注ぎ手の技術に委ねられ、バリスタに好まれる。

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▲ドリッパーの溝だけを立体化した「SUIREN」（3850円）

▲軽量で持ち運びやすい「チタンドリッパー」（7150円）

■2分待つべし! 静かなトレンド浸漬式「SWITCH」

▲スイッチを押してドリップするため誰でも均一な抽出が可能な浸漬式。3850円

下部にスイッチがあり、注いだ湯はいったん溜まる形状。粉を湯に浸す「浸漬式」だ。約2分たってからスイッチを押してドリップすることで、誰でも均一な抽出ができるが、浸す時間はお好みで。

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■迷わず一気注湯でOK! 特にビギナーイチオシ!「MUGEN」

▲独自の形状により蒸らしの工程が要らず、一気に湯を注いで淹れる「MUGEN」（880円）

内側にリブがなく、ペーパーがドリッパーに密着することで、星型の溝を伝いながらゆっくりとコーヒーが抽出される。 蒸らし不要で、1回お湯を注ぐだけで抽出可能。初心者にやさしいモデルだ。

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▲独自のリブ設計が施された新モデル、NEO。2200円

▲有田焼で七宝の文様があしらわれたタイプも。3850円

■スケールは必要？

コーヒー粉と湯量のバランスは重要な要素。粉を入れる際、湯を注ぐ際に、スケールがあることでこれらを正しく測ることができる。初心者には必須の道具だ。

■淹れ方で好みの味に

大きなひとつ穴の「V60」ドリッパーは、素早く注げばすっきりとした味に、ゆっくり注げばコク深い味に。抽出のスピードで自分好みのコーヒーが淹れられるのが特徴。

■1つ穴の“メリタ”。定番メリタの台形フィルター

1908年、ペーパードリップを考案したドイツ人女性、メリタ・ベンツが設立したメリタ社。理想的なコーヒー抽出のために抽出口の研究を重ねた結果辿り着いたのが、この1つ穴だ。商品名は「プレミアムフィルター」。計算しつくされた深いリブと、日本の伝統的な磁器・波佐見焼による佇まいも美しい。実勢価格5500円。

■円錐ドリッパーのロングセラーKONO

ペーパーの簡便さとコーヒー抽出に理想的なネルの長所を兼ね備えた「名門フィルター」。1973年に発売されて以来、瞬く間に喫茶店のプロのカウンターマンの間に広がり、現在では愛好家の間でも定番に。下部にだけ設けられた放射状のリブにより、雑味やえぐみのないクリアな味わいが楽しめる。

▼「ドリップを楽しみましょう！」

▲お話を伺ったのは HARIOマーケティング本部企画広報部の藤本さん（左）と辻本さん（右）

>> 特集【2026 COFFEE GEAR】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号「GoodsPress Premium」10-11ページの記事をもとに構成しています

＜編集・文／前田賢紀、小林良介、斉藤直樹＞

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