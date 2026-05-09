【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は９日、ロンドンで準決勝が行われ、前回まで５大会連続銀メダルの日本女子はドイツに３―０で勝ち、１０日の決勝に進んだ。

日本の銀メダル以上が確定した。

日本は第１試合で張本美和（木下グループ）が勝ち、第２試合では早田ひな（日本生命）が競り合いを制した。第３試合では橋本帆乃香（デンソー）が、快勝した。

決勝は「落ち着いて、ぶつけにいきたい」

２５歳の早田がドイツのエースに競り勝ち、決勝進出の立役者になった。すでにリーグ戦で勝っているドイツとの再戦。「１回相手は負けているからこそ、全てを出しきるつもりで来る」と警戒した通り、気迫で接戦を制し、チームに流れを引き寄せた。

張本美が先勝した後に登場し、ドイツを引っ張るザビーネ・ビンターと対戦。世界ランキングで自身より二つ上の９位に立つ相手に押され、２ゲームを失った。後がなくなり、開き直った。「山を張って仕掛けに行った」。立ち位置を前に移し、届かない位置に打たれたら諦める意識で果敢に打ち込むと、ここから一気に３ゲームを連取。マッチポイントも強打を貫くと、叫びながら拳を掲げた。

脚に違和感がある状態を抱えながら奮闘を続け、たどりついた決勝の舞台。「（銀だった）前回大会の悔しさがある。熱くなりすぎないように落ち着いて、ぶつけにいきたい」。ホットな心と、クールな頭で、宿願の優勝をつかみにいく。（平地一紀）