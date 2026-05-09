自宅に届いた謎のエコー写真と、突然妻の前に現れた女から妊娠宣言…不可解な出来事を発端に、夫の4人同時不倫が発覚！【書評】
【漫画】本編を読む
『4人の女を同時に妊娠させた夫』（サレ妻さおり：原作、モチ：漫画/KADOKAWA）は、衝撃的な夫の裏切りによって、平穏だった生活を壊される妻の姿を描いた物語だ。
穏やかな結婚生活を送っていた妻・ユヅキと9歳年上の夫・タカオ。2年ほどたち、夫は「週末は仕事」と言って家を空けることが増えていた。そんなある日、1枚のエコー写真が自宅のポストに届く。さらにユヅキの前に突然ナナと名乗る女性が現れ、「あなたの夫の子どもを妊娠しています」と告げてくるのだった。エコー写真のこともありユヅキは激しく動揺するが、夫に相談すると、以前に付きまとってきた女性のいたずらではないかと言う。
夫・タカオは、単なる浮気性な「クズ夫」の範疇に収まらない不気味な人物だ。穏やかな仮面を被りながら複数の女性を同時に操り、洗脳に近い状態で自分の思い通りに動かしていた。そして夫の要求はエスカレートしていき、ユヅキはモラハラや自宅での監禁という、過酷な状況に追い込まれていく。物語の後半で明かされる、夫の歪んだ思想と不倫相手との関係を知ると背筋が凍るだろう。果たしてユヅキはこの男と決別し、人生を取り戻すことができるのか。
刺激的なタイトルに惹かれて読み始めた人も、気づけば主人公の心情に寄り添い、恐怖しながらページをめくってしまうはずだ。人間の底知れない欲望と、そこから立ち上がろうとする強さを描いた、最後まで目が離せない物語である。
文＝つぼ子