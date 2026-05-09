【写真特集／2日目】JO1・ALPHA DRIVE ONE・NiziU・IS:SUEら集結＜KCON JAPAN 2026／レッドカーペット＞
【モデルプレス＝2026/05/09】14年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が千葉・幕張メッセにて、5月8日から10日に渡って開催。ここでは2日目のレッドカーペットの様子をまとめる。【写真特集 Vol.1】
【写真】「KCON」レカペに2日連続で登場した豪華アーティスト
9日のレッドカーペットには、JO1（ジェイオーワン）、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）、IS:SUE（イッシュ） 、KickFlip（キックフリップ）、MODYSSEY（モデセイ）、NiziU（ニジュー）、FLARE U（フレアユー）、8TURN（エイトターン）らが登壇。そして、本イベントのグローバルアンバサダーを務めるZEROBASEONE（ゼロベースワン）のソン・ハンビン（SUNG HANBIN）も出演した。
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「KCON」レカペに2日連続で登場した豪華アーティスト
◆JO1・ALPHA DRIVE ONE・NiziU・IS:SUEら集結
9日のレッドカーペットには、JO1（ジェイオーワン）、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）、IS:SUE（イッシュ） 、KickFlip（キックフリップ）、MODYSSEY（モデセイ）、NiziU（ニジュー）、FLARE U（フレアユー）、8TURN（エイトターン）らが登壇。そして、本イベントのグローバルアンバサダーを務めるZEROBASEONE（ゼロベースワン）のソン・ハンビン（SUNG HANBIN）も出演した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】