“賛否分かれそう”な新型デザインに反響集まる！

独メルセデス・ベンツは2026年4月20日、「Cクラス」初となるBEV（電気自動車）モデルを世界初公開しました。

Cクラスは、1982年に登場した「190クラス」をルーツとするミドルサイズセダンで、長年にわたりブランドの主力モデルとして世界的な人気を獲得してきました。

【画像】これがメルセデス・ベンツ新型「エレクトリックCクラス」です！ 画像で見る（68枚）

今回公開された新型は、その伝統を受け継ぎながらも、BEV専用プラットフォームを採用することで大きく方向性を変えた新世代4ドアセダンとなっています。

なかでも強烈なインパクトを放っているのが、従来のCクラスとは大きく異なるエクステリアデザインです。

クーペのように流れるルーフラインに加え、フロントには1050個ものスターマークが発光する「アイコニック・グリル」を採用。リアにも星型デザインの丸型テールランプを取り入れ、独創的なスタイリングを実現しています。

スポーティさと未来感を融合させたこのデザインは、まさに賛否が分かれそうなほど大胆なものとなっています。

ボディサイズは全長4883mm×全幅1892mm×全高1503mm。日産「スカイライン」（全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm）と比べると、全長・全幅ともに約70mm大きく、ミドルサイズセダンの枠を超えた堂々たるサイズ感です。

また、ホイールベースは2962mmまで拡大され、従来型より97mm延長。これにより後席空間は大幅に広くなりました。

さらに、BEV専用プラットフォームを活用した設計により、床下に大型バッテリーを搭載しながらも頭上空間をしっかり確保。前席で22mm、後席で11mmヘッドルームが拡大されています。

インテリアで最大の見どころとなるのが、ダッシュボードを覆う39.1インチの「MBUXハイパースクリーン」です。最新の「MB.OS」を搭載し、AIが乗員の好みを学習してサポート。さらに162個の星が輝く「SKY CONTROLパノラミックルーフ」やヴィーガン素材を採用したインテリアなど、ラグジュアリー性も徹底追求されています。

実用性も高く、後部トランク容量は470リットル。加えてボンネット下には101リットルの収納スペースも備えています。

パワートレインには前後モーターによる四輪駆動システム「4MATIC」を採用。今回発表された「C 400 4MATIC electric（C 400 4マチック エレクトリック）」は、最高出力489馬力・最大トルク800Nmを発揮します。

0-100km／h加速は4.0秒という俊足ぶりで、スポーツカー並みのパフォーマンスを実現しました。

バッテリー容量は94kWhで、航続距離は最大762km（WLTPモード）。さらに800Vシステムに対応し、最大330kW急速充電では10分で約325km分を充電可能としています。

ドイツ市場での価格（VAT込み）は、C 400 4マチック エレクトリックが6万7711ユーロ（約1243万円 ※2026年5月上旬時点）からに設定されています。

伝統的なCクラスを大きく進化させた新型BEVセダン。デザイン、性能、快適性のすべてを刷新した次世代4ドアセダンとして、今後の展開にも注目が集まりそうです。

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この新型CクラスについてSNSでは、「まるでSクラスみたい」「完全にCクラスの域を超えてる」といった、上級モデル級の豪華さに驚く声が多く見られました。

また、「めちゃ光ってる」「ここまで未来感あるデザインはすごい」といった、発光グリルやイルミネーション演出への反応も目立ちます。

ボディサイズについては、「全幅かなりワイドだな」「日本では大きそう」といった声もある一方、「このサイズ感好き」「結構カッコいいかも」と好意的な意見も寄せられていました。

そのほか、「EVになってもちゃんとメルセデスらしい」「日本での価格が気になる」「実車を見てみたい」といったコメントも見られ、新型Cクラスへの期待は高まっているようです。