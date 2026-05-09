SUPER EIGHT横山裕、誕生日当日にミニアルバム＆ソロライブツアー発表 昨年1年間を経て“中毒”に
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、東京・Zepp Hanedaで開催したライブ『ROCK TO YOU -LIVE CONTINUE-』において、ミニアルバム『ROCK FOR YOU』7月26日のリリースと、ソロライブツアー「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」の開催をサプライズ発表した。
【動画】「僕の大事にしている楽曲」横山裕も思わず涙した「オニギシ」アニメMV
前作の1st アルバム『ROCK TO YOU』と同様に、“ロック”をテーマに掲げた本作には、先行配信中の「ピストル」「感情迷子」に加え、5月5日・6日に大阪城ホールにて開催された「ROCK TO YOU -LIVE EMOTION-」で初披露された「ありがとう」を含む、横山自身が作詞を手がけた新曲7曲（全形態共通）を収録する。
“ROCK FOR YOU”というタイトルには、昨年から変わらない“あなたへ届けたい”という思いが込められている。通常盤のボーナストラックには、横山が作詞し、安田章大（SUPER EIGHT）が作曲を?がけた「プリン」を新たなアレンジで収録。前作の「cHoco レート」「Kicyu」に続く、ファンにはうれしい再録となる。
完全生産限定【FOR】盤と【TO】盤には、「ピストル」のMusic Clipとメイキング映像、ジャケット撮影の舞台裏に加え、16年ぶりの凱旋公演となった大阪城ホール公演や、45歳の誕生日当日に開催された5月9日のZepp Haneda公演の舞台裏およびライブダイジェストを収録する。
さらに、本作を携えたソロライブツアー「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」の開催も決定。8月18日のZepp Osaka Bayside公演を皮切りに、昨年より1都市増となる全国12都市18公演を、ギター1本とともに巡る。
■横山裕コメント
昨年1年間 ROCK TO YOU プロジェクトを駆け抜けて、
ライブハウスの一体感に包まれた空気感の中毒になりました。
今年もまた皆さんと音楽ができることを楽しみにしています。
【動画】「僕の大事にしている楽曲」横山裕も思わず涙した「オニギシ」アニメMV
前作の1st アルバム『ROCK TO YOU』と同様に、“ロック”をテーマに掲げた本作には、先行配信中の「ピストル」「感情迷子」に加え、5月5日・6日に大阪城ホールにて開催された「ROCK TO YOU -LIVE EMOTION-」で初披露された「ありがとう」を含む、横山自身が作詞を手がけた新曲7曲（全形態共通）を収録する。
完全生産限定【FOR】盤と【TO】盤には、「ピストル」のMusic Clipとメイキング映像、ジャケット撮影の舞台裏に加え、16年ぶりの凱旋公演となった大阪城ホール公演や、45歳の誕生日当日に開催された5月9日のZepp Haneda公演の舞台裏およびライブダイジェストを収録する。
さらに、本作を携えたソロライブツアー「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」の開催も決定。8月18日のZepp Osaka Bayside公演を皮切りに、昨年より1都市増となる全国12都市18公演を、ギター1本とともに巡る。
■横山裕コメント
昨年1年間 ROCK TO YOU プロジェクトを駆け抜けて、
ライブハウスの一体感に包まれた空気感の中毒になりました。
今年もまた皆さんと音楽ができることを楽しみにしています。