「総利益100億円」を公言している投資家・テスタ氏が9日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の資産の行方について言及した。

巨額の資産について「終活でどうしようか考えていますか?」といった質問が寄せられると、テスタ氏は「40代50代で死ぬことなんてざらにあるわけですから全然早いとは思ってないのですけど 自分が死んだ後のお金には特に興味がなくて」と返す。

「それが国にいっても日本のために使われればそれはそれでいいし 死ぬのがわかってれば○○に○○円寄付とか書くか寄付するかして死ぬと思いますし それくらいですかね〜 僕はお金を残して死ぬことにもったいないとかそういう考えは全く無くて」

また「理由としてはすでにこれまで 自分みたいな者が分不相応にいいところ住んだりとかの生活をさせてもらってきて 人が生涯で使う金額以上はすでに使わせてもらったので もうそこは十分満足してまして」といい「逆に投資業をやってる以上 資産が成績だったりするので 一番資産が多い状態で死ねたら こんな幸せなことはないなと思っていますm(_ _)m」と持論を展開していた。