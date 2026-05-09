カベポスター永見、“裏アカ”の「閉園」報告にネット盛り上がる「壮大なアカウントだったの草」「万バズと結婚発表して終わった…」 前日に正体明かし結婚報告
お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾（36）が9日、Xの“裏アカ”「鈴原動物園」を更新。「閉園」を伝えると、多数の反響が寄せられた。
【写真】衝撃の理由で「閉園」を伝えるカベポスター永見の“裏アカ”
「鈴原動物園」は「鈴原県最大の動物園 鈴原動物園の公式アカウント」を名乗り、今年4月から「園内がフタコブラクダのテリーくんの2つのこぶから吹き下ろす強風に見舞われてる」「コウモリのねねちゃん他多数が一箇所に集まり、ドラキュラになりそうな雰囲気をかもし出しているため」など、独特な理由で「臨時休園のお知らせ」を投稿してきた。
そして、今月8日に「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と書き出し「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します」と告白。さらに「この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告した。そして、自身のアカウントで「裏アカにてご報告があります」と同投稿をリポストした。
今回の投稿では「本日5／9（土）キリンのデルタくんが首を高速に回転させ、それによりできた突風に乗って全ての動物が園外に脱走したため、閉園します」とし「永らくご愛顧いただき、誠にありがとうございました」とつづった。
この投稿に「ホントに結婚発表のためのアカウントだったの草」「まじで何回かの万バズと結婚発表して終わったじゃん、かっこいいな」「永見さんが結婚発表するための壮大なアカウントだったの草」「最後に一発大喜利カマして引退するのバリカッコよくて草」「これマジで芸人側のブースト無しで0からやってたんかな 名前完全に伏せて自力でたった1ヶ月でここまでアカウント育てたんやとしたら普通にすごい」といった驚きの声が寄せられた。
【写真】衝撃の理由で「閉園」を伝えるカベポスター永見の“裏アカ”
「鈴原動物園」は「鈴原県最大の動物園 鈴原動物園の公式アカウント」を名乗り、今年4月から「園内がフタコブラクダのテリーくんの2つのこぶから吹き下ろす強風に見舞われてる」「コウモリのねねちゃん他多数が一箇所に集まり、ドラキュラになりそうな雰囲気をかもし出しているため」など、独特な理由で「臨時休園のお知らせ」を投稿してきた。
今回の投稿では「本日5／9（土）キリンのデルタくんが首を高速に回転させ、それによりできた突風に乗って全ての動物が園外に脱走したため、閉園します」とし「永らくご愛顧いただき、誠にありがとうございました」とつづった。
この投稿に「ホントに結婚発表のためのアカウントだったの草」「まじで何回かの万バズと結婚発表して終わったじゃん、かっこいいな」「永見さんが結婚発表するための壮大なアカウントだったの草」「最後に一発大喜利カマして引退するのバリカッコよくて草」「これマジで芸人側のブースト無しで0からやってたんかな 名前完全に伏せて自力でたった1ヶ月でここまでアカウント育てたんやとしたら普通にすごい」といった驚きの声が寄せられた。