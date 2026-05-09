巨人の田中将大投手（37）が9日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。最愛の母に感謝し、メッセージを送った。

放送翌日の10日が「母の日」とあって、この日のテーマは「すごいぞ母ちゃん」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃されたマー君は母について「優しい」とまずは一言。

「父のほうが厳しかったので、父を止めてくれたりとか。“もうやめときーや”とか“もういいって”みたいな感じで止めてくれたりとか。両方が厳しくなくて良かったですね。逃げ場があるというか。野球の時ももちろんですし、中学の時は給食じゃなかったんで。食べ盛りだったんで。たくさんの量の弁当をつくっていただいてたんで。ありがたかったなぁっていうのは凄く思いますね」と続けた。

母の日は「毎年、花を贈ったりとかしてます」という孝行息子。

ここで辻岡アナから「お母さんに一言！」と無茶ぶりされると、照れまくりながらもカメラに向かって「元気に健康でいてください」と笑顔を見せるマー君。その優しい表情に、スタジオでVTRを見ていた女性陣からは一斉に「可愛い！」の声が上がっていた。