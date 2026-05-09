「アニサマ2026」第3弾出演アーティスト発表！夏吉ゆうこ (かぐや from 超かぐや姫！)、小野大輔、i☆Ris ほか出演決定！

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7月10日(金)、11日(土)、12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」の第3弾出演アーティスト5組が発表された。

7月10日(金)には、今年3月にデビュー5周年を迎えた岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニットharmoeが2023年以来3年ぶり2回目の出演。

7月11日(土)には、TVアニメ「黒執事」セバスチャン・ミカエリス役や「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの空条承太郎役など、数々の人気作品で主役を務める小野大輔がソロアーティストとして2012年以来14年ぶり2回目の出演。さらには、夏吉ゆうこ (かぐや from 超かぐや姫！)がソロアーティストとしてアニサマ初出演。「超かぐや姫！」はNetflixにて世界独占配信を開始し、日本だけでなく世界各国で大きな反響を獲得。配信から1ヶ月後に開始した劇場上映では興行収入20億円、観客動員数100万人を突破するなど異例の大ヒットを記録。さらに勢いを増す「超かぐや姫！」でかぐや役を務める夏吉ゆうこが、リアルイベントで「超かぐや姫！」の楽曲を歌唱するのは今回のアニサマが初となる。

7月12日(日)には、声優とアイドルの活動を両立する5人組声優アイドルユニットi☆Risが3年連続11回目の出演。そして、今年3月にアーティストデビュー5周年を迎えた大西亜玖璃がソロアーティストとして2022年以来4年ぶり2回目の出演を果たす。

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●イベント情報

Animelo Summer Live 2026 -Messenger-

7月10日(金)、11日(土)、12日(日)

会場：幕張メッセ

7月10日(金)出演



蒼井翔太/青木陽菜/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/harmoe/fripSide/MADKID/May’n/RAISE A SUILEN 他

7月12日(土)出演



石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/小野大輔/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/夏吉ゆうこ (かぐや from 超かぐや姫！)/前島亜美/MYTH & ROID/Secret 他

7月13日(日)出演



愛美/i☆Ris/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/大西亜玖璃/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa 他

©Animelo Summer Live 2026

関連リンク

「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」公式サイト

https://anisama.tv/2026/