■これまでのあらすじ

麻衣の立場が悪くなるように里奈が触れ回っていたことを健太は気づいていた。健太は「やりすぎ」「見過ごせない」と毅然とした態度を取り、里奈に「恋愛だけしたいなら会社じゃないところでしようね」と言い放つ。すると里奈は「私の方がかわいいもん」と泣き出して…。



夫は、私のことをちゃんと理解してくれていました。いつも私だけが育児をしている、家事に追われていると思っていましたが、その頑張りをわかった上で、夫は家族のために懸命に働いてくれていた…。

私が出産でキャリアを一時的に諦めたことへの葛藤も、気づいてくれていたみたいで…。今回、笹岡さんには振り回されましたが、でもそのおかげで、夫が私の「絶対の味方」だということを改めて知れてうれしかったです。部下にいつまでも憧れてもらえるように…、これからも夫と二人三脚で仕事と家庭の両立を頑張ろうと思います。

※この漫画は実話を元に編集しています

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